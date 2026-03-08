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Andebol feminino
Portugal derrota Ilhas Faroé na caminhada para o Euro
08 mar, 2026 - 22:11 • Lusa
Faltam duas jornadas para terminar a fase de qualificação. Montenegro é o próximo adversário.
A seleção portuguesa bateu as Ilhas Faroé, por 25-23, em partida referente à quarta jornada da qualificação para o Europeu de andebol feminino deste ano, que se disputará em dezembro, em cinco países.
Com duas jornadas por disputar, Portugal ocupa o terceiro lugar do seu grupo, com os mesmos quatro pontos que as Ilhas Faroé e menos dois do que Montenegro, o próximo adversário, no dia 9 de abril.
A seleção portuguesa dominou a primeira parte, sofreu muito na segunda, tendo desperdiçado uma vantagem que chegou a ser nove golos, e a guarda-redes Jessica Ferreira foi a grande figura da Portugal, com várias intervenções que lhe valeram, aliás, ser considerada a jogadora mais valiosa deste jogo.
O equilíbrio prevaleceu até aos 20 minutos (8-6), mas partir daí Portugal soltou-se e mostrou-se seguro a defende e eficaz no ataque e o resultado saltou para 11-6 com um golo de Carmen Figueiredo.
Jessica Ferreira dava segurança na baliza, as Ilhas Faroé tentavam resistir, mas sem grande êxito, e Portugal foi para o intervalo a vencer por 15-8.
Portugal começou a segunda parte com dois golos sem resposta e com Jessica Ferreira a mostrar serviço de qualidade, mas as Ilhas Faroé, que haviam vencido em casa por 25-21, ripostaram bem e iram conseguir um parcial de 4-0, que deixou o resultado 19-14 e a equipa lusa a tremer.
O jejum português foi quebrado com um golo de Rita Campos, mas eram cada mais notórias as dificuldades da seleção orientada por José António Silva para conter a aproximação da seleção nórdica.
A insegurança tomou conta da seleção lusa e os erros sucederam-se, bem como o desperdício ofensivo, da qual foi exemplo a situação em que Constança Sequeira frente à guarda-redes Anikka Petersen e rematou da pior maneira. Carmen Figueiredo conseguir, por fim, marcar um grande golo de meia distância (21-18), mas depois Nádia Rodrigues, isolada, rematou de forma deficiente e a seguir viu o cartão vermelho.
Jessica Ferreira defendeu um livre de metros e manteve Portugal com dois golos de avanço no marcador (21-19) e as Ilhas Faroé cometeram também alguns erros na parte final e isso permitiu a Portugal segurar a magra vantagem e vencer, a custo, este jogo por 25-23.
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