Queniano Kiplimo voltou a bater o recorde do mundo na meia-maratona em Lisboa

O ugandês Jacob Kiplimo bateu este domingo o recorde mundial na 35.ª edição da Meia Maratona de Lisboa, terminando a corrida em 57 minutos e 20 segundos.

Um registo que melhora em menos dez segundos a anterior melhor marca mundial, que pertencia desde 2024 ao etíope Yomif Kejelcha.

Kiplimo, de 25 anos, já tinha batido em 2021 o recorde do mundo em Lisboa, em 57 minutos e 31 segundos, mas Kejelcha melhorara essa marca em um segundo em 2024, em Valência.

Os quenianos Nicholas Kipkorir (58m08s) e Gilbert Kiprotich (58m59s) preencheram os restantes lugares do pódio.

O melhor atleta português foi Samuel Barata, 12.º classificado, com o tempo de 1 horas e 36 segundos.

Na prova feminina, Tsigie Gebreselama, da Etiópia, voltou a vencer, mas em 1 hora, 4 minutos e 48 segundos, mais 27 segundos que o recorde do percurso que estabeleceu em 2025.