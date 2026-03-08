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Râguebi. Portugal na final do Europe Championship

08 mar, 2026 - 17:45

Espanha derrotada e Geórgia vai ser o próximo adversário.

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A seleção portuguesa apurou-se para a final do Rugby Europe Championship 2026 depois de vencer a Espanha, por 26-7, na meia-final.

Os “lobos” – alcunha da seleção de râguebi - já venciam ao intervalo, no estádio do Restelo, por 13-0.

Destaque na equipa lusa para Domingos Cabral, que fez 16 pontos, e Rodrigo Marta, que conseguiu 10.

Portugal vai agora defrontar a Geórgia na final de Madrid, dia 15, tal como aconteceu há dois anos.

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