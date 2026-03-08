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Atletismo

Samuel Barata e Mariana Machado campeões nacionais na meia maratona

08 mar, 2026 - 15:36 • Lusa

Barata terminou em 12.º lugar e Mariana Machado – que se estreou na distância – em nono.

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Manuela Machado, Sp. Braga, meia-maratona Lisboa 2026. Foto: FPA
Manuela Machado, Sp. Braga, meia-maratona Lisboa 2026. Foto: FPA
Samuel Barata, Benfica, meia maratona Lisboa 2026. Foto: FPA
Samuel Barata, Benfica, meia maratona Lisboa 2026. Foto: FPA

Os atletas portugueses Samuel Barata e Mariana Machado sagraram-se campeões nacionais na 35.ª edição da Meia Maratona de Lisboa e realçaram a satisfação com os resultados que conseguiram alcançar.

Samuel Barata, do Benfica, completou a prova masculina no 12.º posto da geral, ao fim de 1:00.36 horas, numa corrida marcada pelo recorde do mundo de Jacob Kiplimo, atleta do Uganda, ao percorrer os 21,0975 quilómetros em 57.20 minutos.

Já Mariana Machado, do Sp. Braga e em estreia na distância, foi a melhor portuguesa da geral feminina, que concluiu em nono, com 1:10.10 horas, atrás da etíope Tsigie Gebreselama, que venceu pelo segundo ano seguido (1:04.48).

"A prova perspetivava-se muito rápida e foi. Tínhamos um bom lote de atletas de nível extraordinário a querer correr abaixo da hora. Havia três grupos e eu fiquei no terceiro, com o objetivo de tentar correr abaixo da hora e para o recorde nacional. Isso desenrolou-se bem até aos 14 quilómetros, mas, na Torre de Belém, apanhei muito vento contra e começámos a abrandar bastante. Tornou-se mais tático, eu ainda ataquei aos 18 quilómetros e o fim foi ao "sprint"", analisou Samuel Barata.

Contudo, apesar de não ter alcançado o recorde pessoal e, consequentemente, o nacional, o atleta olímpico ficou satisfeito com o desfecho, que lhe permitiu ser novamente campeão português nesta distância, após um estágio feito no Quénia.

"O meu grande objetivo de carreira é bater o recorde nacional na maratona. Quero chegar a esse nível e acho que pode acontecer, a longo prazo. Agora, vou outra vez às bases rápidas e fazer provas mais curtas, para quando chegar à maratona estar mais confortável para os ritmos mais rápidos. Tenho uma prova de 10.000 metros em estrada no próximo mês, o José Carlos Pinto bateu o recorde nacional há cerca de dois meses e essa é a marca que quero fazer", frisou, sobre próximos objetivos.

Mariana Machado tornou-se campeã logo na sua estreia numa meia maratona, numa prestação que considerou "bastante positiva" e que lançou bases para as futuras provas na distância, apesar de o foco ainda estar nos 5.000 e 10.000 metros.

"Correr 1:10.10 na minha primeira meia maratona é uma marca de grande valor. A partir daqui, é um ponto de partida para, nas próximas, também melhorar", disse, acrescentando: "Este ano ainda me quero focar em melhorar as marcas nos 5.000 e 10.000 metros, mas quem sabe se, no futuro, aprofundarei mais esta distância".

A corredora lusa, de 25 anos, acredita que a prova "vai deixar marcas" e, por isso, descansará agora uma semana antes da preparação para o Campeonato Europeu de pista, destacando a energia do público para ter conseguido finalizar esta prova.

"Foi bastante exigente, muito duro. Ia bem até aos 10 quilómetros, a partir daí foi doloroso. Senti uma emoção e uma energia muito grande vinda do público. Tinha imensa gente a gritar o meu nome e foi isso que me deu alento e força para poder continuar, apesar das pernas estarem cada vez a pesar mais", expressou a atleta.

A elite partiu da Cruz Quebrada, ao passo que a Meia Maratona de Lisboa e a prova popular de 10 quilómetros tiveram início na Ponte 25 de Abril, em Almada, num evento organizado pelo Maratona Clube de Portugal com mais de 30 mil inscritos.

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