Andebol. Convocatória com muitas novidades

O selecionador de andebol, Paulo Jorge Pereira, chamou 18 jogadores para o Troféu Cidade de Tondela e há muitas novidades.

São quatro as estreias: Francisco Oliveira (Águas Santas), Vasco Teixeira (BM Villa de Aranda), Lucas Ribeiro (Atlético Valladolid) e Diogo Oliveira (Dunkerque).

Também João Bandeira Lourenço pode fazer a estreia, depois de já ter sido chamado, mas não estreado.

Paulo Jorge Pereira só manteve sete dos jogadores que estiveram no recente Europeu: Gustavo Capdeville, Gabriel Cavalcanti, Miguel Neves, Ricardo Brandão, João Gomes, José Ferreira e Filipe Monteiro.

O selecionador justificou as escolhas com a necessidade de observar novos talentos: “Estes atletas que estão a ser chamados, digamos que, no meu organograma, podem algum dia vir a ser chamados definitivamente para uma competição de grande porte”.

De recordar que os “heróis do mar” estão já qualificados diretamente para o Mundial de 2027 e até para o próximo Europeu, que o país vai organizar.

Os 18 convocados:

Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica), Francisco Oliveira (Águas Santas) e Vasco Teixeira (BM Villa de Aranda, Esp).

Pontas: Pedro Oliveira (FC Porto), Gonçalo Meireles (ABC Braga), José Ferreira (FC Porto) e Jenilson Monteiro (Limoges, Fra).

Laterais: Gabriel Cavalcanti (Benfica), João Bandeira Lourenço (CB Nava, Esp), Miguel Neves (Saint-Raphael, Fra), Diogo Silva (Marítimo) e João Gomes (FC Porto).

Pivôs: Fábio Silva (Benfica), Lucas Ribeiro (Atlético Valladolid, Esp) e Ricardo Brandão (FC Porto). Centrais: Filipe Monteiro (Sporting) e Diogo Oliveira (Dunkerque, Fra).