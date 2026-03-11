Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial

Andebol. Convocatória com muitas novidades

11 mar, 2026 - 16:20

Portugal já está apurado para o próximo Mundial e aproveita para testar jogadores.

A+ / A-

O selecionador de andebol, Paulo Jorge Pereira, chamou 18 jogadores para o Troféu Cidade de Tondela e há muitas novidades.

São quatro as estreias: Francisco Oliveira (Águas Santas), Vasco Teixeira (BM Villa de Aranda), Lucas Ribeiro (Atlético Valladolid) e Diogo Oliveira (Dunkerque).

Também João Bandeira Lourenço pode fazer a estreia, depois de já ter sido chamado, mas não estreado.

Paulo Jorge Pereira só manteve sete dos jogadores que estiveram no recente Europeu: Gustavo Capdeville, Gabriel Cavalcanti, Miguel Neves, Ricardo Brandão, João Gomes, José Ferreira e Filipe Monteiro.

O selecionador justificou as escolhas com a necessidade de observar novos talentos: “Estes atletas que estão a ser chamados, digamos que, no meu organograma, podem algum dia vir a ser chamados definitivamente para uma competição de grande porte”.

De recordar que os “heróis do mar” estão já qualificados diretamente para o Mundial de 2027 e até para o próximo Europeu, que o país vai organizar.

Os 18 convocados:

Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica), Francisco Oliveira (Águas Santas) e Vasco Teixeira (BM Villa de Aranda, Esp).

Pontas: Pedro Oliveira (FC Porto), Gonçalo Meireles (ABC Braga), José Ferreira (FC Porto) e Jenilson Monteiro (Limoges, Fra).

Laterais: Gabriel Cavalcanti (Benfica), João Bandeira Lourenço (CB Nava, Esp), Miguel Neves (Saint-Raphael, Fra), Diogo Silva (Marítimo) e João Gomes (FC Porto).

Pivôs: Fábio Silva (Benfica), Lucas Ribeiro (Atlético Valladolid, Esp) e Ricardo Brandão (FC Porto). Centrais: Filipe Monteiro (Sporting) e Diogo Oliveira (Dunkerque, Fra).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

Soheil espera voltar a um Irão “com liberdade”

Soheil espera voltar a um Irão “com liberdade”