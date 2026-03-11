Beatriz Gago e Rodolfo Pires sobem ao sexto lugar no Europeu de “470”

Os velejadores Beatriz Gago e Rodolfo Pires subiram à sexta posição na frota de ouro dos Europeus da classe “470”, enquanto Diogo Costa e Carolina João baixaram para oitavos, em Vilamoura, Loulé.

Beatriz Gago e Rodolfo Pires foram segundos e 14.º nas duas regatas do dia, as primeiras da frota de ouro, pelo que a esses 16 pontos somam os oito da posição da geral com a qual transitaram para esta fase, acumulando assim 24 pontos e subindo duas posições, de oitavos para sextos.

Já os olímpicos Diogo Costa e Carolina João não estiveram no seu melhor dia, acabando em 11.º e 15.º, sendo que a esses 26 pontos juntam os cinco da classificação com a qual as frotas, de ouro e prata, foram definidas, num total de 31.

Em trajetória ascendente, os espanhóis Jordi Hernández e Marta Alcántara passaram de terceiros para a liderança, com nove pontos, seguidos dos italianos Intermoto Slam e Salice Maffioli, que eram nonos, com 15, num pódio agora completo pelos britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris, que perderam uma posição e seguem com 17 pontos.

A terceira regata prevista para esta quarta-feira não se realizou, por falta de vento em Vilamoura.

Diogo Costa, vice-campeão do mundo na classe 470 com o irmão Pedro Costa, em 2021, também em Vilamoura, ocupa, juntamente com Carolina João, o quarto posto do ranking mundial, enquanto Beatriz Gago e Rodolfo Pires seguem em nono.

Na quinta e na sexta-feira disputam-se duas regatas, sendo que no sábado vão para a água apenas as 10 tripulações mais fortes que vão participar na 'medal race', com pontos a dobrar.

Os Europeus de 470 contam com 55 duplas de 21 países.