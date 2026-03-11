Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Atletismo

Cinco olímpicos na Taça da Europa de lançamentos

11 mar, 2026 - 16:56

Convocatória total tem 16 atletas convocados para as provas em Chipre.

A+ / A-

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou a convocatória de 16 atletas para representar Portugal na Taça da Europa de lançamentos.

Entre os convocados estão cinco atletas olímpicos: Eliana Bandeira, Irina Rodrigues, Jéssica Inchude, Leandro Ramos e Liliana Cá.

A Taça da Europa de lançamentos realiza-se este fim-de-semana em Nicósia, no Chipre.

A lista completa dos convocados é a seguinte:

Femininos:

- Peso: Eliana Bandeira (Individual) e Jéssica Inchude (Sporting).

- Disco: Irina Rodrigues (Individual).

- Dardo: Jéssica Barreira (Sporting) e Liliana Cá (Sporting).

Masculinos:

- Martelo: Décio Andrade (Benfica).

- Disco: Edujose Lima (Sporting) e Emanuel Sousa (Benfica).

- Dardo: Ilírio Nazaré (Sporting) e Leandro Ramos (Benfica).

Sub-23 Femininos:

- Martelo: Catarina Flor (Sporting).

- Peso: Mariana Câmara (Sporting).

- Dardo: Marta Trovoada (Sporting).

Sub-23 Masculinos:

- Martelo: Francisco Calhau (Sporting).

- Disco e peso: Henrique Gavina (Juventude Vidigalense).

- Dardo: João Fernandes (Sporting).

Já os Mundiais de Pista Curta vão decorrer entre 20 a 22 de março em Torun, na Polónia. A convocatória final não é ainda conhecida.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

Soheil espera voltar a um Irão “com liberdade”

Soheil espera voltar a um Irão “com liberdade”