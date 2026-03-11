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Atletismo
Cinco olímpicos na Taça da Europa de lançamentos
11 mar, 2026 - 16:56
Convocatória total tem 16 atletas convocados para as provas em Chipre.
A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou a convocatória de 16 atletas para representar Portugal na Taça da Europa de lançamentos.
Entre os convocados estão cinco atletas olímpicos: Eliana Bandeira, Irina Rodrigues, Jéssica Inchude, Leandro Ramos e Liliana Cá.
A Taça da Europa de lançamentos realiza-se este fim-de-semana em Nicósia, no Chipre.
A lista completa dos convocados é a seguinte:
Femininos:
- Peso: Eliana Bandeira (Individual) e Jéssica Inchude (Sporting).
- Disco: Irina Rodrigues (Individual).
- Dardo: Jéssica Barreira (Sporting) e Liliana Cá (Sporting).
Masculinos:
- Martelo: Décio Andrade (Benfica).
- Disco: Edujose Lima (Sporting) e Emanuel Sousa (Benfica).
- Dardo: Ilírio Nazaré (Sporting) e Leandro Ramos (Benfica).
Sub-23 Femininos:
- Martelo: Catarina Flor (Sporting).
- Peso: Mariana Câmara (Sporting).
- Dardo: Marta Trovoada (Sporting).
Sub-23 Masculinos:
- Martelo: Francisco Calhau (Sporting).
- Disco e peso: Henrique Gavina (Juventude Vidigalense).
- Dardo: João Fernandes (Sporting).
Já os Mundiais de Pista Curta vão decorrer entre 20 a 22 de março em Torun, na Polónia. A convocatória final não é ainda conhecida.
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