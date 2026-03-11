  13 mar, 2026
Ciclismo

Vingegaard vence etapa no Paris-Nice

11 mar, 2026 - 16:38

Etapa terminou em subida e ficou marcada por muita chuva e vento. Ayuso caiu e desistiu.

O dinamarquês Jonas Vingegaard vence a quarta etapa do Paris-Nice em bicicleta, a primeira com chegada em alto, e fica com a camisola amarela.

O chefe de fila da Visma-Lease a Bike não teve medo da chuva e do bento e aproveitou a última subida, com rampas de 16%, para arrancar e deixar a concorrência para trás.

Vingegaard venceu a etapa com 41 segundos de vantagem sobre Lenny Martinez e tem agora 52 segundos de avanço na geral. Já Georg Steinhauser (EF Education) é terceiro a 3m20.

Nota para Juan Ayuso (Lidl-Trek). O anterior líder caiu a 47 quilómetros da meta e foi obrigado a desistir pouco depois.

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

Soheil espera voltar a um Irão “com liberdade”

