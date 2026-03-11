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NBA
"Wilt, eu, depois Kobe". Bam Adebayo faz história com 83 pontos num só jogo
11 mar, 2026 - 08:27 • Inês Braga Sampaio
Poste dos Miami Heat supera Kobe Bryant, que somou 81 pontos em 2006, e fica atrás, apenas, de Wilt Chamberlain, que chegou aos 100 numa só partida da NBA em 1962.
Bam Adebayo tornou-se, na madrugada desta quarta-feira, o jogador com a segunda maior pontuação da história num só encontro da NBA.
O poste dos Miami Heat chegou aos 83 pontos, sem prolongamento, na vitória, por 150-129, diante dos Washington Wizards. Foram 31 pontos no primeiro período, 12 no segundo, 19 no terceiro e 21 no quarto.
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Adebayo até nem foi muito eficaz em lançamentos de campo (20 convertidos de 43 tentados, uma eficácia de 46,5% — nos triplos, concretamente, acertou sete em 22, 31,8%). O parâmetro em que mais se destacou foi na quantidade de lançamentos livres tentados, 43, e executados com sucesso, 36, ambos números recorde.
"É um momento especial. É Wilt, eu, depois Kobe, o que soa surreal", confessou o poste dos Heat, na "flash interview" após a partida.
Bam Adebayo ultrapassa Kobe Bryant no segundo lugar da lista de jogadores com mais pontos num só jogo. O falecido base dos Los Angeles Lakers tinha chegado aos 81 no dia 22 de janeiro de 2006, diante dos Toronto Raptors. À frente, tem apenas Wilt Chamberlain, cujo recorde se afigura, virtualmente, inultrapassável: foram 100 pontos pelos Philadelphia Warriors em 1962, perante os New York Knicks.
Se de Wilt para Kobe se passaram cerca de 40 anos e de Kobe para Bam outros 20, será que o próximo recorde, como dita a matemática, chegará daqui a dez anos? Os futuros jogadores da NBA têm a palavra.
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