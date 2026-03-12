Andebol. Sporting derrota equipa do selecionador português

O Sporting venceu os romenos do Dínamo de Bucareste, por 30-29, na 14.ª e última jornada da Liga dos Campeões de andebol.

Com este triunfo, os leões fecham a fase de grupos com 14 pontos, no sexto lugar, posição que dá acesso ao play-off da Champions.

A equipa de Alvalade chegou a ter seis golos de vantagem, mas ao intervalo só vencia por 1 (14-13).

Na segunda parte, a equipa de Bucareste, treinada pelo selecionador luso Paulo Jorge Pereira, esteve a vencer (27-28), mas os leões voltaram à vantagem e ainda beneficiaram de uma defesa dupla do guarda-redes Mohamed Aly para garantir a vantagem.

O Sporting vai agora defrontar o Wisla Plock.