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Liga dos Campeões

Andebol. Sporting derrota equipa do selecionador português

12 mar, 2026 - 23:15

Leões terminam fase de grupos no sexto lugar da Champions e já têm adversário.

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O Sporting venceu os romenos do Dínamo de Bucareste, por 30-29, na 14.ª e última jornada da Liga dos Campeões de andebol.

Com este triunfo, os leões fecham a fase de grupos com 14 pontos, no sexto lugar, posição que dá acesso ao play-off da Champions.

A equipa de Alvalade chegou a ter seis golos de vantagem, mas ao intervalo só vencia por 1 (14-13).

Na segunda parte, a equipa de Bucareste, treinada pelo selecionador luso Paulo Jorge Pereira, esteve a vencer (27-28), mas os leões voltaram à vantagem e ainda beneficiaram de uma defesa dupla do guarda-redes Mohamed Aly para garantir a vantagem.

O Sporting vai agora defrontar o Wisla Plock.

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