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Hóquei em patins
Benfica derrota campeão europeu e continua invicto
12 mar, 2026 - 23:50 • Lusa
Veja todos os resultados de mais uma jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.
O Benfica venceu o Óquei Barcelos, campeão europeu em título de hóquei em patins, por 5-1, mantendo a invencibilidade ao fim de 34 jogos, numa jornada que qualificou o Reus para a final a oito.
No Municipal de Barcelos, os encarnados golearam com uma segunda parte demolidora, reforçando a liderança do Grupo B, com 22 pontos, mais 10 do que Liceo, segundo classificado.
Roberto di Benedetto adiantou o conjunto de Edu Castro, aos nove minutos, mas foi na segunda parte que a vantagem ganhou contornos de goleada.
Roby, como também é conhecido o francês do Benfica, bisou aos 27 minutos, Nil Roca marcou o terceiro, aos 34', enquanto Lucas Ordoñez, aproveitando a vantagem numérica, fez o quarto aos 39, e Pau Bargalló o quinto, de livre direto, aos 44'.
O golo de honra dos locais foi apontado sobre o final, aos 49 minutos, de penálti, por Iván Morales.
No chamado grupo da morte, em que só os encarnados tinham garantido a qualificação, a Oliveirense deu uma importante prova de vida ao vencer o Bassano por 4-1, eliminado as remotas esperanças dos italianos na qualificação.
O internacional luso João Souto foi a figura do jogo, ao fazer um hat-trick: marcou aos 14 minutos, na cobrança de um penálti, voltou a marcar aos 28 e completou a conta pessoal aos 45', de livre direto. O colega de equipa Bruno di Benedetto também marcou, aos 39', com Giuliano Giuliani a reduzir para os italianos, aos 42'.
Este triunfo permitiu ao conjunto de Oliveira de Azeméis igualar na tabela os 10 pontos do campeão europeu Óquei Barcelos, numa corrida pelo apuramento que envolve ainda o finalista vencido Sporting, com 11, o HC Liceo, segundo, com 12.
Em Paço de Arcos, o atual líder da liga espanhola esteve sempre na frente do marcador, conseguindo duas vantagens de dois golos (0-2) e (2-4), mas contou com forte resistência do Sporting, materializada nos golos de Alessandro Verona, aos quatro minutos, Rafa Bessa, aos 20', e Danilo Rampulla, aos 42'.
A dois minutos do fim, após várias bolas paradas desperdiçadas por ambos os conjuntos, Alessandro Verona votou a marcar, igualando o resultado para o Sporting e fixando o 4-4 final. Francisco Torres, com dois golos, foi o melhor marcador da formação da Corunha.
No Grupo A, o Reus ganhou a corrida ao Igualada pela última vaga na final a 8, juntando-se a FC Porto, Barcelona e Trissino, já apurados.
O Saint-Omer, sem pontos e já afastado da luta pelos quatro primeiros lugares, recebeu o líder FC Porto e perdeu por 9-2, num jogo em que a resistência dos pentacampeões franceses durou apenas quatro minutos.
Ezequiel Mena adiantou os "dragões" e Pol Manrubia, aos 10 minutos, fez o segundo. Gonçalo Alves ampliou para 3-0, aos 15, resultado com que as equipas recolheram aos balneários.
No segundo tempo, Telmo Pinto e Gonçalo Alves marcaram aos 26 e 34 minutos, respetivamente, com Manuel Mir a reduzir aos 36'. Carlo Di Benedetto, melhor marcador da competição, fez o quarto golo aos 46', seguido por Edu Lamas, aos 51', respondendo imediatamente Gauthier Barois para o Saint-Omer.
Aos 53', Ezequiel Mena e Gonçalo Alves "bisaram", fechando a goleada do conjunto luso e mantendo o FC Porto na liderança isolada do Grupo A, com 21 pontos.
Na Catalunha, num dérbi com impacto no grupo, o já apurado Barcelona venceu o Igualada por 4-1, eliminando as expectativas de qualificação do rival, em jogo que não espelhou o equilíbrio entre as duas equipas na liga espanhola. Pablo Álvarez colocou os "culés" na frente aos 13 minutos, antes de Miguel Cañadillas restabelecer o empate, aos 23'.
Na segunda parte, o Igualada viu ruírem as suas esperanças com os golos de Marc Grau, logo no primeiro minuto, aos 26', Sergi Llorca, aos 37', e Eloi Cervera, aos 42', confirmando o triunfo do FC Barcelona, segundo classificado, com 19 pontos.
O Igualada, por sua vez, mantém o quinto lugar com quatro pontos, mas já sem hipóteses de ultrapassar o Reus, vencedor no confronto direto.
Apesar de já qualificado no Grupo A, o conjunto catalão fechou a jornada com uma vitória caseira diante dos italianos do Trissino, por 4-2, após recuperarem de uma desvantagem de dois golos.
Giuliu Cocco, aos 31 minutos, aproveitou a vantagem numérica no chamado "power play" para adiantar o Trissino, com Jordi Méndez a aumentar a contagem no mesmo minuto. A reação do Igualada, agora terceiro com os mesmos 13 pontos dos italianos, começou com Marti Casas aos 33, seguida por Marc Julià aos 43, que empatou de livre direto. Carlos Casas, aos 45, operou a reviravolta, confirmada no último minuto por Joan Salvat.
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