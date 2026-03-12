Dezanove atletas convocados para o Mundial de Pista Curta

São 19 os atletas portugueses que vão participar no Mundial de Pista Curta, que vai decorrer na Polónia. É a maior delegação de sempre de Portugal.

São várias as novidades, entre atletas mais jovens, e há também a estreia de Tatjana Pinto, recém elegível por Portugal.

Há também ausências a registar: Pedro Pablo Pichardo, Patrícia Silva, Tiago Luís Pereira ou Lorene Bazolo, por exemplo.

Auriol Dongmo, Jéssica Inchude, Agate Sousa, Fatoumata Diallo e Salomé Afonso são os principais nomes do lado feminino.

Isaac Nader (medalha de ouro em Tóquio'2025), Gerson Baldé e João Coelho são os mais conhecidos do lado masculino.

Convocatória:

Agate Sousa (salto em comprimento)

André Franco (4x400)

Auriol Dongmo (lançamento do peso)

Beatriz Castelhano (60m)

Carina Vanessa (4x400)

Clara Martinha (4x400)

Ericsson Tavares (400)

Fatoumata Diallo (4x400)

Gerson Baldé (salto em comprimento)

Isaac Nader (1500)

Jéssica Barreira (60 barreiras)

Jéssica Inchude (lançamento do peso)

João Coelho (4x400)

Juliana Guerreiro (4x400)

Omar Elkhatib (400 + 4x400)

Pedro Afonso (4x400)

Salomé Afonso (1500)

Sofia Lavreshina (400 + 4x400)

Tatjana Pinto (60)

As provas decorrem de 20 a 22 de março de 2026, em Kujawy Pomorze, na Polónia.

