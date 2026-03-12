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Atletismo

Duplantis bate, novamente, recorde do mundo do salto à vara

12 mar, 2026 - 22:57

Sueco já bateu a marca 15 vezes.

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O saltador à vara Armand Duplantis voltou a bater o recorde do mundo da especialidade.

É a 15.ª vez que o sueco bate o recorde do mundo. A marca está agora nos 6.31 metros.

A marca na IFU Arena, em Uppsala, foi conseguida logo na primeira tentativa.

Duplantis quebrou o seu primeiro recorde mundial em 2020. Na altura superou os 6,17 metros do francês Renaud Lavillenie.

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