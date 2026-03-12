- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
-
Em Destaque
Atletismo
Duplantis bate, novamente, recorde do mundo do salto à vara
12 mar, 2026 - 22:57
Sueco já bateu a marca 15 vezes.
O saltador à vara Armand Duplantis voltou a bater o recorde do mundo da especialidade.
É a 15.ª vez que o sueco bate o recorde do mundo. A marca está agora nos 6.31 metros.
A marca na IFU Arena, em Uppsala, foi conseguida logo na primeira tentativa.
Duplantis quebrou o seu primeiro recorde mundial em 2020. Na altura superou os 6,17 metros do francês Renaud Lavillenie.
- Bola Branca 12h44
- 17 jun, 2026
-
Comentários