Hóquei em patins. Maria Vieira abandona seleção

A hoquista Maria Vieira diz adeus à seleção feminina da modalidade.

A guarda-redes do Benfica, de 29 anos, deixa mensagem de despedida nas redes sociais.

“Hoje, depois de muita reflexão, sinto que chegou o momento de encerrar este capítulo da minha carreira desportiva. É, sem dúvida, das decisões mais difíceis e duras da minha carreira, mas é também aquela que sinto ser a mais acertada, pois a par da minha Carreira Desportiva tenho uma Carreira Médica que se encontra numa fase crucial e que acaba por me condicionar devido à exigência, carga horária e dedicação inerentes”, escreveu.

A também médica garante: “Levo comigo a certeza de ter dado sempre o melhor de mim e de ter honrado as cores nacionais com todo o meu coração.”

“Representar Portugal foi, e será sempre, uma das maiores honras da minha vida e da minha carreira”, acrescentou.

Maria Vieira garante que vai continuar “a apoiar e a torcer por esta Equipa que me deu tanto e a quem desejo o maior sucesso para o futuro”.

A guardiã jogou em vários Europeus (2018, 2021, 2023 e 2025) e Mundiais (2017, 2019, 2022).