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Sporting eliminado na Taça da Liga
12 mar, 2026 - 00:14
Dois golos do Leões de Porto Salvo foram apontados por jogadores cedidos pelo Sporting.
Surpresa no futsal. O Sporting perdeu 3-2 contra o Leões de Porto Salvo e foi eliminado da Taça da Liga da modalidade.
A detentora do troféu fica-se pelos quartos de final e não vai reencontrar o Benfica na próxima fase da prova.
Dois dos três golos do Leões de Porto Salvo foram apontados por jovens cedidos pelos leões de Alvalade (Rúben Teixeira e Leonildo Injai).
O Benfica - Leões de Porto Salvo está marcado para as 21h00 de sexta-feira.
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