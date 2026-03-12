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Futsal

Sporting eliminado na Taça da Liga

12 mar, 2026 - 00:14

Dois golos do Leões de Porto Salvo foram apontados por jogadores cedidos pelo Sporting.

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Surpresa no futsal. O Sporting perdeu 3-2 contra o Leões de Porto Salvo e foi eliminado da Taça da Liga da modalidade.

A detentora do troféu fica-se pelos quartos de final e não vai reencontrar o Benfica na próxima fase da prova.

Dois dos três golos do Leões de Porto Salvo foram apontados por jovens cedidos pelos leões de Alvalade (Rúben Teixeira e Leonildo Injai).

O Benfica - Leões de Porto Salvo está marcado para as 21h00 de sexta-feira.

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