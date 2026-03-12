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Ciclismo

Vingegaard faz arrancada à Pogacar e reforça liderança no Paris-Nice

12 mar, 2026 - 17:34

Atleta dinamarquês tem mais de 3 minutos de vantagem para a concorrência após cinco etapas.

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O ciclista Jonas Vingegaard venceu a quinta etapa do Paris-Nice após uma arrancada a 20 quilómetros da meta e reforçou a liderança na prova.

O chefe de fila da Visma-Lease a Bike arrancou na altura mais dura da etapa: a subida da Côte de Saint-Jean-de-Muzols.

O pelotão fragmentou-se em vários pequenos grupos, sem conseguir apanhar o dinamarquês.

Vingegaard chegou com 2.02 minutos de vantagem sobre Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) e 2.20 sobre Harold Tejada (XDS Astana).

Agora, na geral, Vingegaard tem agora 3.22 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o colombiano Daniel Martinez (Red Bull) e 5.50 m sobre o alemão Georg Steinhauser (EF Education).

Já o português Ivo Oliveira (UAE Emirates) é 51.º, a 43.24 minutos do camisola amarela.

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