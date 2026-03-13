  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Andebol

Andebol. Marítimo punido com derrota por falta de comparência

13 mar, 2026 - 23:04

Atribuída vitória aos dragões por 15-0.

A Federação Portuguesa de Andebol anuncia que o Marítimo foi penalizado por falta de comparência no jogo contra o FC Porto da jornada 21.

É atribuída a vitória aos dragões por 15-0. Com este triunfo os azuis e brancos garantem o segundo lugar.

A partida estava marcada para 28 de fevereiro, mas os insulares não viajaram por “problemas logísticos” na altura das tempestades.

O Marítimo já contestou a decisão. O clube argumenta que esteve em contacto permanente com a Federação e com o FC Porto.

Falta uma jornada para fechar a fase regular, mas estão garantidos os quatro primeiros: o Águas Santas junta-se a Sporting, Benfica e FC Porto.

