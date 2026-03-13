- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
-
Andebol
Andebol. Marítimo punido com derrota por falta de comparência
13 mar, 2026 - 23:04
Atribuída vitória aos dragões por 15-0.
A Federação Portuguesa de Andebol anuncia que o Marítimo foi penalizado por falta de comparência no jogo contra o FC Porto da jornada 21.
É atribuída a vitória aos dragões por 15-0. Com este triunfo os azuis e brancos garantem o segundo lugar.
A partida estava marcada para 28 de fevereiro, mas os insulares não viajaram por “problemas logísticos” na altura das tempestades.
O Marítimo já contestou a decisão. O clube argumenta que esteve em contacto permanente com a Federação e com o FC Porto.
Falta uma jornada para fechar a fase regular, mas estão garantidos os quatro primeiros: o Águas Santas junta-se a Sporting, Benfica e FC Porto.
- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
-