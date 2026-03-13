Futsal. Benfica e Eléctrico na final da Taça da Liga

Decisões nas grandes penalidades. Jogo decisivo está marcado para domingo.

O Benfica venceu o Leões de Porto Salvo, nos penáltis, e garantiu presença na final da Taça da Liga de futsal.

A partida terminou empatada 2-2 e ficou resolvida 5-4 nas grandes penalidades.

Na final, os encarnados vão defrontar o Eléctrico, que derrotou o Fundão na outra meia-final, por 2-1, também nas grandes penalidades.

O jogo decisivo está marcado para as 20h00 de domingo.

