Futsal. Benfica e Eléctrico na final da Taça da Liga
13 mar, 2026 - 23:19
Decisões nas grandes penalidades. Jogo decisivo está marcado para domingo.
O Benfica venceu o Leões de Porto Salvo, nos penáltis, e garantiu presença na final da Taça da Liga de futsal.
A partida terminou empatada 2-2 e ficou resolvida 5-4 nas grandes penalidades.
Na final, os encarnados vão defrontar o Eléctrico, que derrotou o Fundão na outra meia-final, por 2-1, também nas grandes penalidades.
O jogo decisivo está marcado para as 20h00 de domingo.
