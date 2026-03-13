Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em patins feminino

Hóquei em patins. Maria Sofia Silva também abdica da seleção

13 mar, 2026 - 23:38

Segunda internacional a deixar a equipa das quinas no espaço de poucos dias depois de Maria Vieira.

A+ / A-

A avançada Maria Sofia Silva pede dispensa da seleção de hóquei em patins.

A jogadora do Benfica segue as pisadas da guarda-redes Maria Vieira.

Nas redes sociais, Maria Sofia Silva escreve sobre o permanente "malabarismo" que é "conciliar a carreira profissional [médica dentista] e desportiva".

“Não estarei em pista para ajudar Portugal a conquistar títulos pela seleção, mas a minha confiança em todas as minhas colegas é total. Continuem a acreditar”, acrescenta.

A goleadora, de 28 anos, deixa de contar para o selecionador Ricardo Barreiros.

Maria Sofia Silva, que leva 50 golos nesta temporada pelo Benfica, esteve em cinco Europeus e quatro Mundiais.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"