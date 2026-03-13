- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
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Hóquei em patins feminino
Hóquei em patins. Maria Sofia Silva também abdica da seleção
13 mar, 2026 - 23:38
Segunda internacional a deixar a equipa das quinas no espaço de poucos dias depois de Maria Vieira.
A avançada Maria Sofia Silva pede dispensa da seleção de hóquei em patins.
A jogadora do Benfica segue as pisadas da guarda-redes Maria Vieira.
Nas redes sociais, Maria Sofia Silva escreve sobre o permanente "malabarismo" que é "conciliar a carreira profissional [médica dentista] e desportiva".
“Não estarei em pista para ajudar Portugal a conquistar títulos pela seleção, mas a minha confiança em todas as minhas colegas é total. Continuem a acreditar”, acrescenta.
A goleadora, de 28 anos, deixa de contar para o selecionador Ricardo Barreiros.
Maria Sofia Silva, que leva 50 golos nesta temporada pelo Benfica, esteve em cinco Europeus e quatro Mundiais.
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- 13 mar, 2026
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