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Jogos Paralímpicos. Diogo Carmona termina no 18.º

13 mar, 2026 - 19:20

Foram duas as descidas. É o primeiro português a competir em Jogos Paralímpicos de Inverno.

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O snowboarder português Diogo Carmona terminou na 18.ª posição a prova de banked slalom SB-LL2 dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, ganha pelo italiano Emanuel Perathoner, que já tinha arrecadado o ouro na competição de cross.

Carmona, que foi o primeiro português a competir em Jogos Paralímpicos de Inverno, conseguiu o 18.º tempo nas duas descidas da prova, tendo cronometrado 1.16,58 minutos na primeira, e 1.07,52 na segunda, sendo que o melhor foi o que contou para a classificação final dos 20 atletas em prova.

No Cortina Para Snowboard Park, Emanuel Perathoner conquistou o ouro, depois de ter totalizado 54,28 segundos na segunda descida, superando o suíço Fabrice von Gruenigen (56,29) e o australiano Ben Tudhope (57,33), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Aos 28 anos, Diogo Carmona, que perdeu parte da perna esquerda em 2019 depois de ter sido atropelado por um comboio, tornou-se nos Jogos Milão-Cortina, que terminam no domingo, o primeiro português a competir em Paralímpicos de Inverno.

A 14.ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que começou em 06 de março, junta mais de 650 atletas, de 50 países, entre os quais Rússia e Bielorrússia que, pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram autorizados a competir sob os respetivos símbolos nacionais.

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