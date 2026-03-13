Mafalda Costa nas finais de solo e trave da Taça do Mundo

13 mar, 2026 - 22:15 • Lusa

Provas estão a decorrer na Turquia.

A ginasta portuguesa Mafalda Costa qualificou-se para as finais de solo e de trave da Taça do Mundo de ginástica artística por aparelhos, a decorrer até domingo em Antalya, na Turquia.

Mafalda Costa, de 21 anos, terminou a qualificação de solo em quinto lugar, com 12.633 pontos, entre 31 ginastas, e de trave em sexto, com 12.633 pontos, entre 41, seguindo assim para a próxima fase da prova.

Este é um resultado inédito para a ginasta portuguesa, que nunca tinha chegado tão longe numa competição internacional.

Mariana Parente, de 19 anos, que também participou nos dois concursos, terminou ambos no 24.° lugar, com 11.300 pontos no solo e 11.033 na trave.

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"