- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
-
Ginástica
Mafalda Costa nas finais de solo e trave da Taça do Mundo
13 mar, 2026 - 22:15 • Lusa
Provas estão a decorrer na Turquia.
A ginasta portuguesa Mafalda Costa qualificou-se para as finais de solo e de trave da Taça do Mundo de ginástica artística por aparelhos, a decorrer até domingo em Antalya, na Turquia.
Mafalda Costa, de 21 anos, terminou a qualificação de solo em quinto lugar, com 12.633 pontos, entre 31 ginastas, e de trave em sexto, com 12.633 pontos, entre 41, seguindo assim para a próxima fase da prova.
Este é um resultado inédito para a ginasta portuguesa, que nunca tinha chegado tão longe numa competição internacional.
Mariana Parente, de 19 anos, que também participou nos dois concursos, terminou ambos no 24.° lugar, com 11.300 pontos no solo e 11.033 na trave.
