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Paris-Nice vai ser encurtado por risco de neve

13 mar, 2026 - 21:50

Sétima etapa vai decorrer este sábado.

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A sétima etapa do Paris-Nice, que será disputada no sábado, foi encurtada devido ao risco de queda de neve, anunciou esta sexta-feira a organização da prova francesa, que quis "garantir a segurança dos ciclistas".

"As previsões [meteorológicas] mais recentes tornam inconcebível a chegada à estação de Auron, com o limite de chuva-neve estimado em redor dos 1.100 metros de altitude. De modo a garantir a segurança dos ciclistas, foi tomada a decisão de modificar o percurso da sétima etapa", justificaram os organizadores, em comunicado.

A sétima etapa do Paris-Nice deveria ligar Nice a Auron, onde a meta coincidira com uma contagem de primeira categoria a que os ciclistas chegariam depois de cumprirem 138,7 quilómetros. "Consequentemente, a chegada da sétima tirada terá lugar em Isola, onde já estava previsto o sprint intermédio, uma vez que a meteorologia não permite deslocar o final para outra chegada em alto. Assim, a distância da etapa é reduzida aos 120,3 quilómetros iniciais do percurso inicialmente previsto", indica a organização da prova francesa.

A sétima etapa era a última com uma chegada em alto desta edição do Paris-Nice, que termina no domingo e é liderado pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

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