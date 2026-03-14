Basquetebol feminino. Portugal derrotado pela Sérvia

14 mar, 2026 - 21:27

Equipas das quinas é segunda no grupo de qualificação.

A seleção feminina de basquetebol perdeu, em Almancil, por 71-58 com a Sérvia, no terceiro encontro no Grupo G da primeira fase de qualificação para o EuroBasket'2027.

Depois do desaire na Sérvia por 77-71 e do triunfo caseiro face à Islândia por 100-70, a seleção portuguesa, que já perdia ao intervalo por 39-33, sofreu o segundo desaire.

Com este resultado, Portugal, que procura a segunda presença seguida na fase final, após a estreia em 2025, é segundo do Grupo G, com quatro pontos (três jogos), atrás das sérvias, com oito (quatro), e à frente das islandesas, com três (três).

