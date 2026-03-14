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Beatriz Gago e Rodolfo Pires em quarto no Europeu de “470”

14 mar, 2026 - 16:49 • Lusa

Já a dupla Diogo Costa/Carolina João fechou no 10.º lugar.

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Os velejadores portugueses Beatriz Gago e Rodolfo Pires terminaram na quarta posição os Europeu de 470, com os olímpicos Diogo Costa e Carolina João a concluírem em 10.º a competição que decorreu em Albufeira.

Nas duas regatas das 'medal series', Beatriz Gago e Rodolfo Pires foram terceiros e quintos e conseguiram subir um lugar na classificação geral, terminando com 44 pontos, a oito do pódio.

Diogo Costa e Carolina João foram décimos e últimos nas duas regatas decisivas, caindo para o mesmo lugar da geral, último dos que se apuraram para as 'medal series', com 70 pontos.

Os britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris seguraram a liderança e sagraram-se campeões, com 24 pontos, menos 11 do que os italianos Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, com os espanhóis Jordi Xammar e Marta Cardona a fecharem o pódio, com 36.

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