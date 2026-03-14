Dorion Godon ganha etapa reduzida no Paris-Nice

O ciclista francês Dorion Godon (INEOS) venceu este sábado a sétima e penúltima etapa do Paris-Nice, reduzida para apenas 47 quilómetros, com o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a apanhar um susto, mas a manter uma larga vantagem.

Depois de, na véspera, a organização ter reduzido de 138,7 para 120,3 quilómetros a etapa, tirando a subida ao à estação de Auron, devido à previsão de neve, já hoje as condições meteorológicas diminuíram ainda mais o percurso, que ficou com apenas 47 quilómetros, entre Pont Louis Nucera e Isola.

Já dentro dos três quilómetros finais, o líder Jonas Vingegaard ficou cortado devido a uma queda, mas acabou por lhe ser atribuído o mesmo tempo do vencedor, mantendo os confortáveis 3.22 minutos de avanço sobre o colombiano Daniel Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 5.50 sobre o alemão Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost).

O neerlandês Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech) a tentar surpreender o pelotão a 34 quilómetros da meta, com uma 'aventura' que nunca teve mais de 40 segundos de avanço e que terminou já dentro dos últimos 10, nos quais o cazaque Nicolas Vinokurov (XDS Astana) ainda tentou sair do grupo de frente, mas sem sucesso.

Os homens rápidos que se conseguiram manter no pelotão lutaram pelo triunfo final, com Godon a ser o mais forte, vencendo em 1:01.48 horas, o mesmo tempo do eritreu Biniam Girmay (NSN) e do neerlandês Cees Bol (Decathlon), segundo e terceiro, respetivamente.

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) também foi afetado pela queda, mas terminou em 51.º, com o mesmo tempo de Godon, subindo ao 53.º posto da geral, a 48.22 minutos de Vingegaard.

A 84.ª edição do Paris-Nice termina no domingo, com 129,2 quilómetros, num percurso com partida e chegada a Nice e com três contagens de montanha de primeira categoria, a última das quais a menos de 20 quilómetros do final.