Isaac del Toro com o Tirreno-Adriático no bolso

O ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) assegurou virtualmente a vitória no Tirreno-Adriático, depois de vencer a sexta e penúltima etapa.

Numa tirada que começou em San Severino Marche, cidade natal de Pellizzari, Isaac del Toro estragou a festa do amigo, que foi quarto, e venceu em Camerino em 4:46.50 horas, após 188 quilómetros, menos três segundos do que o norueguês Tobias Hallad Johannessen (Uno-X) e do que o norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

"É um sentimento misto [vencer na terra do amigo Pellizzari]. Mas estou muito orgulhoso do trabalho que os rapazes fizeram hoje", assumiu.

Numa etapa animada por uma fuga de sete elementos, com o austríaco Gregor Mühlberger (Decathlon) e o francês Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) a serem os derradeiros resistentes, tendo o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post) também tentado sair do pelotão a 57 quilómetros do final, já dentro do circuito final.

Na última das três voltas ao circuito, o belga Wout van Aert foi dos primeiros a atacar, mas sem sucesso, com a decisão da corrida a ficar para os últimos dois quilómetros, com Pellizzari a atacar a 1,7 do final e a apanhar o irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost), que seguia isolado.

Durante alguns metros parecia que Pellizzari ainda conseguiria recuperar os 22 segundos -- havia 10 de bonificação para o vencedor -- de atraso para Del Toro, que demorou a responder.

"Não tive a certeza [que conseguia apanhar Pellizzari], ele ia muito forte. Sei como ele consegue atacar com força, apenas tentei manter em mente que não o podíamos deixar foi. Foi muito difícil", assumiu.

Contudo, a resposta do campeão mexicano acabou por ser demolidora, à qual apenas conseguiu responder Jorgenson, que ia em busca do segundo lugar da geral, que acabou por não conseguir alcançar, depois de ser ultrapassado na meta por Johannessen, que lhe 'roubou' dois segundos de bonificação.

Com 142 quilómetros por percorrer, entre Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto, a vitória só fugirá a Del Toro, se tiver alguma queda que o afaste da corrida, partindo para a derradeira etapa com 42 segundos de avanço sobre Pellizzari, que tem apenas um sobre Jorgenson.