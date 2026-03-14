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Atletismo

Jessica Inchude segunda e Eliana Bandeira terceira na Taça da Europa de Lançamentos

14 mar, 2026 - 17:19 • Lusa

A prova decorreu este sábado em Nicósia, no Chipre.

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Jessica Inchude conquistou a medalha de prata na Taça da Europa de Lançamentos.

A olímpica portuguesa fez um lançamento de 18,12 metros, à terceira tentativa.

Em Nicósia, Chipre, a atleta do Sporting tinha feito também 17,71 metros e 17,96 metros.

Já Eliana Bandeira conquistou a medalha de bronze, com um lançamento 18,10 metros.

O ouro ficou para a alemã Katharina Maisch após um lançamento de 18,32 metros.

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