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Jessica Inchude segunda e Eliana Bandeira terceira na Taça da Europa de Lançamentos
14 mar, 2026 - 17:19 • Lusa
A prova decorreu este sábado em Nicósia, no Chipre.
Jessica Inchude conquistou a medalha de prata na Taça da Europa de Lançamentos.
A olímpica portuguesa fez um lançamento de 18,12 metros, à terceira tentativa.
Em Nicósia, Chipre, a atleta do Sporting tinha feito também 17,71 metros e 17,96 metros.
Já Eliana Bandeira conquistou a medalha de bronze, com um lançamento 18,10 metros.
O ouro ficou para a alemã Katharina Maisch após um lançamento de 18,32 metros.
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