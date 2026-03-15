Futsal. Benfica vence Taça da Liga
15 mar, 2026 - 20:17
Esta é a quinta Taça da Liga para os encarnados.
O Benfica conquista a Taça da Liga de futsal depois de derrotar o Eléctrico na final, por 7-1.
Os encarnados marcaram por Carlos Monteiro, Jacaré, Tchuda e venciam por 3-0 ao intervalo.
No segundo tempo, as águias mantiveram a pressão e marcaram por mais quatro vezes: Silvestre (2), Arthur e Kutchy.
Já do lado do Eléctrico descontou Simi Saiotti no pavilhão de Gondomar.
Esta é a quinta Taça da Liga para o Benfica.
