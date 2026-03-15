Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futsal. Benfica vence Taça da Liga

15 mar, 2026 - 20:17

Esta é a quinta Taça da Liga para os encarnados.

O Benfica conquista a Taça da Liga de futsal depois de derrotar o Eléctrico na final, por 7-1.

Os encarnados marcaram por Carlos Monteiro, Jacaré, Tchuda e venciam por 3-0 ao intervalo.

No segundo tempo, as águias mantiveram a pressão e marcaram por mais quatro vezes: Silvestre (2), Arthur e Kutchy.

Já do lado do Eléctrico descontou Simi Saiotti no pavilhão de Gondomar.

Esta é a quinta Taça da Liga para o Benfica.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

