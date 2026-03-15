- Bola Branca 12h45
- 19 mar, 2026
-
Atletismo
Laura Taborda e Etson Barros, campeões nos 5kms em estrada
15 mar, 2026 - 15:54
As provas decorreram este domingo em Vila Real de Santo António.
Os atletas Laura Taborda, do Sp. Braga, e Etson Barros, do Benfica, sagraram-se campeões nacionais de cinco quilómetros em estrada.
O Sp. Braga dominou completamente no setor feminino, preenchendo por completo o pódio em Vila Real de Santo António.
Laura Taborda completou a distância em 16.16 minutos. As colegas Rita Figueiredo (16.19) e Vanessa Carvalho (16.24) completaram o pódio.
Já do lado masculino, o triunfo sorriu a Etson Barros. O atleta do Benfica cortou a meta em 13.56 minutos, à frente de Rúben Amaral, do Sporting (13.59) e João Amaro, do Sp. Braga (4.00 minutos).
Em termos coletivos, o Sp. Braga venceu quer em masculinos quer em femininos.
