Laura Taborda e Etson Barros, campeões nos 5kms em estrada

15 mar, 2026 - 15:54

As provas decorreram este domingo em Vila Real de Santo António.

Os atletas Laura Taborda, do Sp. Braga, e Etson Barros, do Benfica, sagraram-se campeões nacionais de cinco quilómetros em estrada.

O Sp. Braga dominou completamente no setor feminino, preenchendo por completo o pódio em Vila Real de Santo António.

Laura Taborda completou a distância em 16.16 minutos. As colegas Rita Figueiredo (16.19) e Vanessa Carvalho (16.24) completaram o pódio.

Já do lado masculino, o triunfo sorriu a Etson Barros. O atleta do Benfica cortou a meta em 13.56 minutos, à frente de Rúben Amaral, do Sporting (13.59) e João Amaro, do Sp. Braga (4.00 minutos).

Em termos coletivos, o Sp. Braga venceu quer em masculinos quer em femininos.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda