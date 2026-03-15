Futsal feminino
Nun'Alvares conquista Taça da Liga
15 mar, 2026 - 16:38
Benfica foi derrotado nas grandes penalidades.
O Nun’Alvares derrota o Benfica e conquista a Taça da Liga de futsal feminino.
Depois de um 1-1 no tempo regulamentar, a decisão surgiu da marca de grandes penalidades com a equipa de Fafe a levar a melhor.
A guarda-redes Maria Odete só entrou para os penáltis e foi decisiva. Já a capitã Ana Azevedo marcou o tento que entregou o troféu.
No pavilhão de Gondomar marcou primeiro o Benfica, graças a um autogolo de Dinha, mas Mayara Almeida empatou no minuto seguinte para o Nun'Alvares.
É a terceira Taça da Liga conquistada pelo Nun’Alvares.
- Bola Branca 12h45
- 19 mar, 2026
-
