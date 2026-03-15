- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
-
Em Destaque
Râguebi. Portugal é campeão da Europa
15 mar, 2026 - 20:08 • Carlos Calaveiras
“Lobos” derrotaram a Geórgia em Espanha.
A seleção portuguesa de râguebi é a nova campeã da Europa da modalidade.
Os “lobos” derrotaram a Geórgia por 19-17 na final disputada em Espanha.
Portugal perdia ao intervalo por 3-12, mas deu a volta ao marcador no segundo tempo.
Vincent Pinto fez o ensaio decisivo, ao minuto 73, depois convertido por Manuel Vareiro.
A Geórgia vinha de cinco edições consecutivas a conquistar o Rugby Europe Championship.
Comentários