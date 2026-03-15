Hóquei em patins
Valongo conquista "Liga Europa" do hóquei em patins
15 mar, 2026 - 16:53
Portugueses derrotam equipa francesa em Itália.
O Valongo conquistou o Troféu WSE de hóquei em patins, depois de derrotar os franceses do Noisy Le Gran, por 4-1, na final, disputada em Giovinazzo, em Itália.
Os golos da equipa portuguesa foram apontados por Franco Pósito (2) e Folhetas (2).
O argentino Tomas Korosec ainda reduziu para a equipa gaulesa.
O Valongo tornou-se no primeiro clube português a vencer esta prova europeia, o equivalente à Liga Europa no futebol.
De recordar que o Valongo já tinha a Taça Continental em 2022/23 (a Supertaça Europeia).
