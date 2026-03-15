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Voleibol. Sporting conquista Taça de Portugal

15 mar, 2026 - 19:40

Benfica perde na “negra” depois de uma partida equilibrada.

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O Sporting venceu o Benfica, por 3-2, e conquistou a Taça de Portugal de voleibol.

A partida foi muito equilibrada como demonstra o desenrolar do resultado: 22-25, 28-26, 23-25, 25-21 e 21-23.

No momento decisivo destaque para o internacional português Kelton Tavares, que fez dois blocos favoráveis aos leões.

Esta é a sexta Taça de Portugal do Sporting. É também a sétima vitória seguida dos leões em dérbis, a quarta esta temporada.

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