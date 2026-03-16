Ténis

Novidades no ténis: Rybakina sobe a número 2 do mundo, Borges cai para 50º lugar

16 mar, 2026 - 10:50 • Lusa

Depois de chegar à final de Indian Wells, Elena Rybakina subiu, pela primeira vez, ao segundo lugar da hierarquia WTA, atrás de Sabalenka, que venceu o torneio californiano

A tenista cazaque Elena Rybakina subiu ao segundo lugar do ranking mundial, liderado pela bielorrussa Aryna Sabalenka, com o português Nuno Borges a cair para 50º na hierarquia masculina e Henrique Rocha a subir quase 40 lugares.

Depois de chegar à final de Indian Wells, Rybakina subiu, pela primeira vez, ao segundo lugar da hierarquia WTA, atrás de Sabalenka, que venceu o torneio californiano, com a polaca Iga Swiatek a descer ao terceiro posto.

Francisca Jorge continua a ser a portuguesa mais bem classificada, ao subir ao 190º lugar, com a irmã Matilde Jorge a ser a 245ª tenista do mundo.

No ranking masculino, Nuno Borges caiu para o 50º lugar, enquanto Henrique Rocha, depois de vencer o challenger de Brasília e chegar à final de Santiago, a subir 38 postos e ser agora 131º, a sua melhor posição de sempre, enquanto o outro português no top-200, Jaime Faria, subiu a 157º.

Em pares, Francisco Cabral desceu dois postos e é agora 21º, depois de ser eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 de Indian Wells, estando um lugar acima do seu habitual parceiro, o austríaco Lucas Miedler.

O espanhol Carlos Alcaraz manteve o primeiro lugar do ranking de singulares, à frente do italiano Jannik Sinner, campeão em Indian Wells, e do sérvio Novak Djokovic, com o russo Daniil Medvedev a reentrar no top-10, subindo a 10º, depois de chegar à final na Califórnia.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

