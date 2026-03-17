Temos carência significativa de instalações desportivas no ensino superior": Diogo Braz, presidente da FADU

“Temos, neste momento, carência significativa de instalações desportivas desportivas no ensino superior, sendo que 61% não dispõem de instalações próprias, 89% dependem de parcerias externas ou instalações de terceiros”, acrescenta.

“Sem dúvida alguma que um dos principais resultados destes diagnóstico vai muito no sentido da falta de infraestruturas desportivas nas instituições de ensino superior”, revela Diogo Braz.

O dirigente fala a esta rádio na sequência da publicação de um relatório com o título “Desporto universitário nas instituições de ensino superior – conhecer a realidade para investir no futuro”.

O presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Diogo Braz, lamenta a falta de infraestruturas desportivas no ensino superior. Em entrevista a Bola Branc a , reflete sobre a prática desportiva e a insuficiência do financiamento público.

Diogo Braz revela que essa realidade acaba por “gerar constrangimentos ao nível da disponibilidade de horários e acesso efetivo à prática desportiva”. Nos clubes, conta, a perceção é a de que as instalações disponíveis “acabam por ser insuficientes para responder à procura crescente” da prática desportiva.

Braz revela mais: “Um dos principais resultados deste diagnóstico prende-se muito com o financiamento público, que é considerado insuficiente”.

Isto é, apresenta níveis de satisfação “extremamente reduzidos”. E isso, segundo Diogo Braz, “afeta a construção e a requalificação de instalações desportivas, manutenção de infraestruturas, assim como a contratação de técnicos especializados”.

Finalmente, Diogo Braz reconhece que, apesar de tudo, os atletas “têm um acompanhamento muito maior”. Ou seja, “têm uma margem de progressão e condições de treino cada vez melhores”.

O estudo publicado esta terça-feira pela FADU é um diagnóstico nacional sobre as condições estruturais do desporto universitário nas instituições de ensino superior em Portugal e tem como objetivo analisar as principais dimensões que influenciam o desenvolvimento da prática desportiva no ensino superior, designadamente ao nível das infraestruturas, financiamento, recursos humanos especializados, prioridade institucional e impacto no bem-estar dos estudantes.