Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Desporto universitário

Temos carência significativa de instalações desportivas no ensino superior": Diogo Braz, presidente da FADU

17 mar, 2026 - 16:32 • Matilde Pinhol

Federação Académica do Desporto Universitário apresentou esta terça-feira um diagnóstico nacional sobre as condições estruturais do desporto universitário nas instituições de ensino superior em Portugal.

A+ / A-

O presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Diogo Braz, lamenta a falta de infraestruturas desportivas no ensino superior. Em entrevista a Bola Branca, reflete sobre a prática desportiva e a insuficiência do financiamento público.

O dirigente fala a esta rádio na sequência da publicação de um relatório com o título “Desporto universitário nas instituições de ensino superior – conhecer a realidade para investir no futuro”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Sem dúvida alguma que um dos principais resultados destes diagnóstico vai muito no sentido da falta de infraestruturas desportivas nas instituições de ensino superior”, revela Diogo Braz.

“Temos, neste momento, carência significativa de instalações desportivas desportivas no ensino superior, sendo que 61% não dispõem de instalações próprias, 89% dependem de parcerias externas ou instalações de terceiros”, acrescenta.

​Desporto universitário. Do ideal à triste realidade

Opinião

​Desporto universitário. Do ideal à triste realidade

O editor de desporto da Renascença, Luís Aresta, e(...)

Diogo Braz revela que essa realidade acaba por “gerar constrangimentos ao nível da disponibilidade de horários e acesso efetivo à prática desportiva”. Nos clubes, conta, a perceção é a de que as instalações disponíveis “acabam por ser insuficientes para responder à procura crescente” da prática desportiva.

Braz revela mais: “Um dos principais resultados deste diagnóstico prende-se muito com o financiamento público, que é considerado insuficiente”.

Isto é, apresenta níveis de satisfação “extremamente reduzidos”. E isso, segundo Diogo Braz, “afeta a construção e a requalificação de instalações desportivas, manutenção de infraestruturas, assim como a contratação de técnicos especializados”.

Finalmente, Diogo Braz reconhece que, apesar de tudo, os atletas “têm um acompanhamento muito maior”. Ou seja, “têm uma margem de progressão e condições de treino cada vez melhores”.

O estudo publicado esta terça-feira pela FADU é um diagnóstico nacional sobre as condições estruturais do desporto universitário nas instituições de ensino superior em Portugal e tem como objetivo analisar as principais dimensões que influenciam o desenvolvimento da prática desportiva no ensino superior, designadamente ao nível das infraestruturas, financiamento, recursos humanos especializados, prioridade institucional e impacto no bem-estar dos estudantes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 19 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda