Ciclismo

António Morgado 10.º numa etapa vencida por Philipsen

18 mar, 2026 - 21:40 • Lusa

Etapa ao sprint na Nokere Koerse, corrida belga.

O ciclista português António Morgado (UAE Emirates) fechou no top 10 da Nokere Koerse, vencida pelo belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), que alcançou o primeiro triunfo da temporada.

Um ano depois de ter caído, Philipsen regressou à prova belga para ganhar, impondo-se ao sprint no final dos 186,3 quilómetros entre Deinze e Nokere, que cumpriu em 4:16.19 horas.

Um dos melhores sprinters do pelotão, o belga de 28 anos estreou-se finalmente a ganhar esta época a três dias de alinhar na Milão-Sanremo, o Monumento que conquistou em 2024.

Após um excelente trabalho do seu lançador Rui Oliveira, o colombiano Juan Sebastián Molano foi terceiro, atrás do belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), com António Morgado a ser 10.º com o mesmo tempo do vencedor.

O resultado na semi-clássica belga é o nono top 10 da temporada em provas de um dia para o jovem luso de 22 anos, que conquistou o Troféu Calvià e a Clássica da Figueira.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

