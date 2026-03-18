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Hóquei em patins
Fechada a “final four” da Taça de Portugal
18 mar, 2026 - 23:02
Decisão vai ser em Tomar a 25 e 26 de abril.
O Benfica junta-se a Sporting, OC Barcelos e Póvoa na “final four” da Taça de Portugal de hóquei em patins.
Os encarnados foram os últimos a apurar-se e tiveram de suar para garantir a qualificação: vitória 6-4 sobre o Oeiras.
A competição vai decorrer no pavilhão Patrícia Sampaio, em Tomar, nos dias 25 e 26 de abril.
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