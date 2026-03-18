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Hóquei em patins

Gonçalo Pinto em vez de Miguel Rocha na Taça das Nações

18 mar, 2026 - 16:22

Convocatória tem quatro novidades em relação à convocatória para o último Europeu.

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Miguel Rocha, do Óquei de Barcelos, vai falhar por lesão a estreia de Reinaldo Ventura como selecionador português de hóquei em patins, na Taça das Nações, em Montreux, na Suíça, revelou a Federação Portuguesa de Patinagem (FPP).

Numa publicação na rede social Facebook, a FPP deu conta da indisponibilidade do avançado dos minhotos e da sua substituição por Gonçalo Pinto, do Benfica, na lista de 10 eleitos do novo selecionador nacional divulgada há 15 dias, em 2 de março.

Reinaldo Ventura, que também comanda a Sanjoanense, promoveu quatro alterações relativamente à última convocatória do seu antecessor, Paulo Freitas, que, após reconquistar o título europeu, em setembro, rumou ao FC Porto.

Viti e Carlos Ramos, em estreia, e João Rodrigues e Pedro Henriques, de regresso, foram chamados para a 70.ª edição da Taça das Nações, que vai ser disputada entre 01 e 05 de abril, em detrimento de Rafa, que deu por terminada a carreira na equipa das 'quinas', Luís Querido, Alvarinho e Guga Bento.

Portugal, que prepara a presença no Mundial, entre 11 e 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai, após o quarto lugar em Novara, em Itália, em 2024, é o recordista de triunfos na Taça das Nações, com 19 títulos, o último dos quais em 2019.

A seleção lusa vai preparar no Luso, de 28 a 31 de março, a presença em Montreaux, onde vai defrontar a anfitriã Suíça (1 de abril), França (2) e Espanha (3), no Grupo B do histórico torneio helvético.

Lista dos 10 convocados:

- Guarda-redes: Xano Edo (Sporting) e Pedro Henriques (Benfica).

- Defesas/Médios: Zé Miranda (Benfica), Carlos Ramos (Óquei de Barcelos), Hélder Nunes (FC Porto).

- Avançados: Gonçalo Pinto (Benfica), Gonçalo Alves (FC Porto), João Rodrigues (Benfica), Viti (Benfica) e Rafael Bessa (Sporting).

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