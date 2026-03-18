Ciclismo
Pidcock vence Milão-Turim
18 mar, 2026 - 16:38 • Lusa
O britânico respondeu a um ataque de Roglic e já não foi apanhado.
O ciclista britânico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) conquistou isolado a Milão-Turim, a clássica mais antiga do calendário internacional, depois de atacar já dentro do derradeiro quilómetro.
O bicampeão olímpico de cross country (XCO) contra-atacou após uma aceleração de Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e não mais foi alcançado pelos perseguidores, cumprindo os 174 quilómetros entre Rho e o alto de Superga em 3:48.45 horas.
Quatro segundos depois chegou o norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X), com Roglic a ser terceiro, a cinco segundos de Pidcock, que somou a 12.ª vitória da carreira na estrada e a segunda da temporada.
Apesar de muito ter tentado, a Red Bull-BORA-hansgrohe ficou-se apenas pelo terceiro e quarto lugares na clássica italiana, já que o nacional Giulio Pellizzari sucedeu ao experiente esloveno na classificação.
A Milão-Turim é a clássica mais antiga do mundo, tendo sido realizada pela primeira vez em 1876.
