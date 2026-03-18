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Trump sugere anexação da Venezuela após vitória sobre EUA no Mundial de basebol

18 mar, 2026 - 12:43 • Lusa

Venezuelanos tornaram-se campeões do mundo de uma modalidade que tem o pico de expressão nos EUA. A sugestão de Trump é fazer da Venezuela o 51.º Estado.

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O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, voltou a sugerir que a Venezuela se torne um novo estado norte-americano, depois de a seleção sul-americana ter derrotado os EUA e conquistado o Mundial de basebol.

“Estado”, publicou o chefe de Estado na rede social que detém, a Truth Social, na terça-feira, depois de a Venezuela ter derrotado na final os Estados Unidos por 3-2 em Miami, para vencer o primeiro título do Clássico Mundial de Basebol.

A reação de Trump reitera um seu comentário de segunda-feira, quando celebrou a vitória da Venezuela sobre a Itália na meia-final, em que Trump disse: “Coisas boas têm acontecido à Venezuela ultimamente. Qual será o segredo… 51.º Estado?.”

A 5 de março, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou um acordo com o Governo interino da Venezuela para “restaurar as relações diplomáticas e consulares”, dois meses após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Posteriormente, a 10 de março, o Departamento de Estado notificou o tribunal de Nova Iorque responsável pelo processo contra Maduro de que tinha reconhecido formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela.

Também na terça-feira, a líder da oposição e vencedora do Prémio Nobel da Paz, María Corina Machado, celebrou a vitória da Venezuela no Clássico Mundial de Basebol.

“Somos campeões do mundo! Que orgulho ser venezuelana; obrigada, malta!”, publicou a líder numa mensagem na rede social X, com emojis da bandeira venezuelana e outros que fazem lembrar arepas, um prato típico da Venezuela.

Na mesma rede social, o Vente Venezuela, o partido de Corina Machado, também celebrou o triunfo: “Chegamos ao auge do basebol; com mística, disciplina e excelência. Esta vitória é a prova de que os venezuelanos são imparáveis.”

Outro dirigente da oposição, Andrés Velásquez, declarou, também na rede social X, que “a Venezuela será livre”.

A comemoração da qualificação da Venezuela para a final do Clássico Mundial de Basebol, na segunda-feira, já tinha unido os venezuelanos que, sem distinção de inclinação ou posição política, se juntaram às felicitações.

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  • José Ávila
    18 mar, 2026 Ponta Delgada 15:03
    Trump está louco. Com declarações destas, só pode. Um homem de Estado tem de ser sensato e prudente e Trump já provou que é um desestabilizador, ou por outras palavras, um terrorista engravatado e bem protegido.
  • Centenas de milhões
    18 mar, 2026 e no final, só têm "isto" para mostrar 14:14
    Do Biden, diziam que estava "senil". Qual é a desculpa deste tipo?

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