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Nuno Borges junta-se a Casper Ruud e Stan Wawrinka na próxima edição do Estoril Open

19 mar, 2026 - 13:55 • Lusa

O tenista português, atualmente no 50º posto do ranking mundial, tem como melhor prestação no Estoril Open a presença nos quartos de final em 2024, quando foi eliminado pelo chileno Cristian Garín.

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Nuno Borges, número um português, foi confirmado na edição de 2026 do Estoril Open, tornando-se o terceiro tenista confirmado para o regresso do torneio ao circuito ATP, anunciou a organização esta quinta-feira.

Antes de Nuno Borges, já tinham sido confirmadas as presenças do norueguês Casper Ruud e do suíço Stan Wawrinka no Estoril Open, que regressa ao calendário ATP, depois de um ano no circuito challenger, mas com novas datas, de 18 a 26 de julho.

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Nuno Borges, atualmente no 50º posto do ranking mundial, tem como melhor prestação no Estoril Open a presença nos quartos de final em 2024, quando foi eliminado pelo chileno Cristian Garín.

Em 2022, ao lado do compatriota Francisco Cabral, o maiato venceu o torneio de pares no Clube de Ténis do Estoril.

"Jogar em casa é especial. Foi com o vosso apoio em 2022 consegui o meu primeiro título ATP de pares, ao lado do Francisco. Este ano o Estoril Open é em julho. Julho é também um mês especial para mim. Foi em julho de 2024 que consegui o meu primeiro título ATP de singulares", disse Nuno Borges, num vídeo publicado nas redes sociais do torneio.

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