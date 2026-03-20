Andebol. Portugal em Magdeburgo no próximo Mundial

A seleção portuguesa de andebol vai disputar o Grupo F da fase preliminar do Mundial2027 em Magdeburgo, na Alemanha, após se ter qualificado diretamente com o quinto lugar no Europeu2026, anunciou a Federação Internacional de Andebol (IHF).

Em comunicado, o organismo deu conta da colocação das oito séries pelas cidades-sede da 30.ª edição da principal prova internacional de seleções, com a equipa lusa a integrar um grupo totalmente disputado na GETEC Arena, em Magdeburgo, a exemplo da Islândia, cabeça de série da 'poule' H.

Munique recebe os Grupos A e C, de Alemanha e Croácia, respetivamente, enquanto Estugarda acolhe as 'poules' B e D, com Suíça ou Itália e França ou República Checa, cabendo a Kiel albergar os agrupamentos E e G, da Suécia e da Dinamarca, tricampeã mundial e campeã olímpica e europeia.

Os três primeiros classificados dos oito grupos da primeira fase qualificam-se para a Ronda Principal, que distribuirá 24 seleções por quatro 'poules', com duas a serem disputadas em Hannover e outras tantas em Colónia.

Desse lote, os dois melhores de cada agrupamento avançam para a ronda a eliminar, na qual a Lanxess Arena, em Colónia, vai sediar todos os 12 jogos de definição do top 8, incluindo os quartos de final, as 'meias' e a final.

Magdeburgo será anfitrião da Taça Presidente, a disputar pelos últimos colocados dos grupos da fase preliminar, que estão restringidos à luta por um lugar entre a 25.ª e a 32.ª posições da tabela final da competição.

Em função do seu melhor resultado de sempre em Europeus, alcançado em janeiro, numa edição coorganizada por Dinamarca, Noruega e Suécia, Portugal assegurou a condição de cabeça de série no sorteio da fase final do Mundial2027, agendado para 10 de junho, em Munique, na Alemanha.

Dinamarca, Alemanha, Croácia, Islândia, Suécia, Egito e Argentina estão fora do caminho nacional na ronda preliminar, levando a equipa orientada por Paulo Jorge Pereira a enfrentar três países dos potes subsequentes, determinados pela hierarquia das seleções nas suas provas continentais.

O Pote 2 é o único sem qualquer finalista definido e está dependente do desempenho de 22 equipas no apuramento europeu, mas já é certo que Itália e República Checa vão ocupar as respetivas vagas de Suíça e França, recordista de troféus (seis) e pódios (13) em Mundiais, caso ultrapassem esses adversários em maio, na última ronda de qualificação.

Brasil, Bahrain, Tunísia, Cabo Verde e Chile formam o Pote 3, ao qual se juntarão mais dois representantes europeus e um da América do Norte e das Caraíbas, ao passo que o Pote 4 reúne Qatar, Kuwait, Japão, Argélia, Angola e Uruguai, mais dois conjuntos com 'wildcards' atribuídos pela IHF.

Portugal vai estar pela sétima vez, e quarta seguida, em fases finais de Campeonatos do Mundo e tem melhor resultado o quarto lugar conseguido em 2025, numa edição coorganizada por Croácia, Dinamarca e Noruega.

O Mundial2027 realiza-se entre 13 e 31 de janeiro do próximo ano, na Alemanha, com a participação de 32 seleções, de cinco confederações.