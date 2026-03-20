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Andebol. Portugal vence jogo de preparação
20 mar, 2026 - 23:17
Seleção jogou com vários jovens.
A seleção portuguesa de andebol venceu 35-32 a República Checa, num jogo de preparação.
Mesmo com uma equipa muito renovada – em que foram poupados vários dos titulares habituais -, os “heróis do mar” justificaram o favoritismo.
Os checos chegaram a estar à frente (7-4), mas a equipa das quinas nunca perdeu o controlo do encontro e chegou ao intervalo já na frente (18-17).
Nota para a estreia de João Lourenço, de 19 anos numa partida que teve muitos jovens na quadra.
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