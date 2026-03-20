  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Mundiais de Atletismo

Dongmo e Inchude em oitavo e nono da final do lançamento do peso

20 mar, 2026 - 18:41

A vitória sorriu a Chase Jackson, dos Estados Unidos, com 20.14 metros.

Auriol Dongmo, Mundiais de Pista Curta. Foto: FPA
Jessica Inchude, Mundiais de Atletismo Pista Curta. Foto: FPA

As atletas Auriol Dongmo e Jessica Inchude fecharam a final do lançamento do peso dos Mundiais de Pista Curta no oitavo e nono lugares, respetivamente.

Dongmo, do Sporting, fez o melhor lançamento em 18.82 metros e terminou no oitavo posto em Torun, na Polónia. De recordar que já foi campeã do mundo 'indoor' em Belgrado 2022, então com o recorde nacional (20,43), e tinha como melhor marca do ano 19.17m.

Por sua vez, Jessica Inchude, igualmente atleta dos leões, foi nona, com 18.77 metros. Já tinha feito 18,90 este ano.

O ouro sorriu a Chase Jackson, dos Estados Unidos, com 20.14 metros.

No pódio ficaram também Sarah Mitton (19.78m) e Axelina Johansson (19.75m).

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

