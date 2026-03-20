- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-
Mundiais de Atletismo
Dongmo e Inchude em oitavo e nono da final do lançamento do peso
20 mar, 2026 - 18:41
As atletas Auriol Dongmo e Jessica Inchude fecharam a final do lançamento do peso dos Mundiais de Pista Curta no oitavo e nono lugares, respetivamente.
Dongmo, do Sporting, fez o melhor lançamento em 18.82 metros e terminou no oitavo posto em Torun, na Polónia. De recordar que já foi campeã do mundo 'indoor' em Belgrado 2022, então com o recorde nacional (20,43), e tinha como melhor marca do ano 19.17m.
Por sua vez, Jessica Inchude, igualmente atleta dos leões, foi nona, com 18.77 metros. Já tinha feito 18,90 este ano.
O ouro sorriu a Chase Jackson, dos Estados Unidos, com 20.14 metros.
No pódio ficaram também Sarah Mitton (19.78m) e Axelina Johansson (19.75m).
- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-