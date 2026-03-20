Duo português fica-se pelas meias-finais dos 400 metros

Os portugueses Ericsson Tavares e Omar Elkhatib ficaram perto da final dos 400 metros dos Mundiais em pista curta Torun'2026.

Ericsson Tavares melhorou o seu recorde pessoal para 46,15 segundos, que acabou por ser insuficiente para chegar às duas corridas das finais, marcadas para sábado, a partir das 17:34.

"Estou muito contente. Apesar de estar um bocado cansado, fiz uma boa corrida, é um bocado difícil, mas dá para sonhar. O meu objetivo era baixar dos 46 segundos, mas, se calhar, precisava de ter gerido um pouco melhor a corrida da manhã", afirmou o atleta do Benfica, ainda antes de saber que tinha ficado fora da final.

O velocista, de 25 anos, terminou em terceiro na primeira série, acabando as semifinais no nono lugar e como primeiro excluído, a 12 centésimos do último apurado, o checo Tomas Horak (46,03).

Igualmente afastado da disputa pelas medalhas ficou Omar Elkhatib, na posição seguinte, o 10.º posto, com o tempo de 46,51 - tinha feito mais cinco centésimos nas eliminatórias, durante a manhã (46,56).

"Eu estou feliz com a minha corrida. Passei super-rápido aos 200 metros, dei tudo, fui atrás do norte-americano [Khaleb McRae], sem medo, e estou feliz com o que fiz, com a consciência tranquila", vincou o velocista do Sporting, de 24 anos.

Omar Elkhatib foi segundo na quarta e última série, que acabou por ter duas falsas partidas, que "desestabiliza sempre um bocado, porque tira o foco inicial".

A final dos 400 metros é disputada em duas séries de quatro atletas cada, sem utilizar as pistas 1 e 2, medalhando os três mais rápidos entre ambas.