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Mundiais de Pista Curta

Lavreshina não melhora recorde das eliminatórias

20 mar, 2026 - 19:25

Atleta do Sporting vai ainda participar nas estafetas.

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A portuguesa Sofia Lavreshina fez 52.20 segundos na meia-final dos 400m do Mundial de Pista Curta, que está a decorrer em Torun, na Polónia.

A atleta do Sporting tinha batido o recorde nacional nas eliminatórias da manhã, com 51.87 segundos.

Lavreshina vai ainda participar na estafeta de 4x400m, que se realiza no domingo às 11h05.

[em atualização]

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