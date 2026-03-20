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Mundiais de Pista Curta
Lavreshina não melhora recorde das eliminatórias
20 mar, 2026 - 19:25
Atleta do Sporting vai ainda participar nas estafetas.
A portuguesa Sofia Lavreshina fez 52.20 segundos na meia-final dos 400m do Mundial de Pista Curta, que está a decorrer em Torun, na Polónia.
A atleta do Sporting tinha batido o recorde nacional nas eliminatórias da manhã, com 51.87 segundos.
Lavreshina vai ainda participar na estafeta de 4x400m, que se realiza no domingo às 11h05.
[em atualização]
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