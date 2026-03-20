Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sofia Lavreshina, Ericsson Tavares e Omar Elkhatib apurados nos 400m

20 mar, 2026 - 17:31

A+ / A-
Sofia Lavreshina, Portugal, Mundiais de Pista Curta. Foto: FPA
Sofia Lavreshina, Portugal, Mundiais de Pista Curta. Foto: FPA
Omar Elkhatib. Mundial Atletismo Pista Curta. Foto: FPA
Omar Elkhatib. Mundial Atletismo Pista Curta. Foto: FPA
Ericsson Tavares, Atletismo, Mundiais de Pista Curta. Foto: FPA
Ericsson Tavares, Atletismo, Mundiais de Pista Curta. Foto: FPA

Sofia Lavreshina, Ericsson Tavares e Omar Elkhatib avançaram para as meias-finais dos 400 metros no primeiro dia dos Mundiais de Pista Curta.

A velocista do Sporting, de 22 anos, conseguiu um novo recorde de Portugal (51.87 segundos) e o primeiro lugar da sua série.

As meias-finais vão ser ainda esta sexta-feira às 18h48.

Ericsson cumpriu a distância em 46.41 segundos, no terceiro lugar, e conseguiu lugar na ronda seguinte.

Já na terceira série, Omar conseguiu o segundo lugar (46.56) e apurou-se diretamente para a próxima fase.

As meias-finais masculinas também se realizam esta tarde, pelas 19h44.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda