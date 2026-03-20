Sofia Lavreshina, Ericsson Tavares e Omar Elkhatib apurados nos 400m

Sofia Lavreshina, Ericsson Tavares e Omar Elkhatib avançaram para as meias-finais dos 400 metros no primeiro dia dos Mundiais de Pista Curta.

A velocista do Sporting, de 22 anos, conseguiu um novo recorde de Portugal (51.87 segundos) e o primeiro lugar da sua série.

As meias-finais vão ser ainda esta sexta-feira às 18h48.

Ericsson cumpriu a distância em 46.41 segundos, no terceiro lugar, e conseguiu lugar na ronda seguinte.

Já na terceira série, Omar conseguiu o segundo lugar (46.56) e apurou-se diretamente para a próxima fase.

As meias-finais masculinas também se realizam esta tarde, pelas 19h44.