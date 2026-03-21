Basquetebol
LeBron bate recorde de jogos na NBA
21 mar, 2026 - 23:39
Veterano dos Lakers ultrapassa Robert Parish.
O basquetebolista LeBron James tornou-se este sábado o jogador com mais jogos na NBA.
LeBron, de 41 anos, chega aos 1612 jogos, ultrapassando Robert Parish, que detinha o recorde desde 1997.
A partida do recorde coloca frente a frente os Lakers e os Orlando Magic.
O extremo soma oito épocas nos Lakers, onze nos Cleveland Cavaliers (em duas passagens), quatro nos Miami Heat.
- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-
