LeBron bate recorde de jogos na NBA

21 mar, 2026 - 23:39

Veterano dos Lakers ultrapassa Robert Parish.

O basquetebolista LeBron James tornou-se este sábado o jogador com mais jogos na NBA.

LeBron, de 41 anos, chega aos 1612 jogos, ultrapassando Robert Parish, que detinha o recorde desde 1997.

A partida do recorde coloca frente a frente os Lakers e os Orlando Magic.

O extremo soma oito épocas nos Lakers, onze nos Cleveland Cavaliers (em duas passagens), quatro nos Miami Heat.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

