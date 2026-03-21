- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-
Mundial de atletismo. Tatjana Pinto garante a passagem às meias finais dos 60 metros
21 mar, 2026 - 13:37 • Redação
A portuguesa terminou a prova com pouco mais de de sete segundos.
No Mundial de atletismo, a portuguesa Tatjana Pinto garantiu a passagem às meias finais dos 60 metros, este sábado.
A portuguesa terminou a prova com pouco mais de de sete segundos, conseguindo igualar o recorde de Portugal da distância, de acordo com a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).
Para além de Tatjana, também Beatriz Castelhano faz parte da comitiva portuguesa participante, mas "apenas a estreante na seleção nacional" conseguiu garantir a passagem nas eliminatórias.
Compete agora nas meias finais, marcadas para o final da tarde deste sábado, segundo dia dos Campeonatos do Mundo de pista curta, que se realizam em Torún.
Tatjana Pinto já chegou a representar a seleção alemã mas estreou-se agora com o equipamento luso, aos 33 anos. Segundo dados divulgados pela FPA, "terminou a prova em 7.17 segundos, igualando Lorene Bazolo (2022 e 2025) e Arialis Martínez (2023)".
- Bola Branca 18h16
- 20 mar, 2026
-
