Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial de atletismo. Tatjana Pinto garante a passagem às meias finais dos 60 metros

21 mar, 2026 - 13:37 • Redação

A portuguesa terminou a prova com pouco mais de de sete segundos.

A+ / A-

No Mundial de atletismo, a portuguesa Tatjana Pinto garantiu a passagem às meias finais dos 60 metros, este sábado.

A portuguesa terminou a prova com pouco mais de de sete segundos, conseguindo igualar o recorde de Portugal da distância, de acordo com a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Para além de Tatjana, também Beatriz Castelhano faz parte da comitiva portuguesa participante, mas "apenas a estreante na seleção nacional" conseguiu garantir a passagem nas eliminatórias.

Compete agora nas meias finais, marcadas para o final da tarde deste sábado, segundo dia dos Campeonatos do Mundo de pista curta, que se realizam em Torún.

Tatjana Pinto já chegou a representar a seleção alemã mas estreou-se agora com o equipamento luso, aos 33 anos. Segundo dados divulgados pela FPA, "terminou a prova em 7.17 segundos, igualando Lorene Bazolo (2022 e 2025) e Arialis Martínez (2023)".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda