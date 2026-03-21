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Pogacar ganha Milão-Sanremo pela primeira vez

21 mar, 2026 - 16:30 • Lusa

Triunfo ao sprint após queda do chefe de fila da UAE Emirates.

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O esloveno Tadej Pogacar venceu a clássica Milão-Sanremo, o primeiro monumento da temporada, apesar de ter sofrido uma queda a pouco mais de 30 quilómetros da meta.

O chefe de fila da UAE Emirates conseguiu o triunfo ao sprint contra Thomas Pidcock depois de uma recuperação e de uma subida forte na Cipressa.

A fechar o pódio chegou Wout van Aert (Visma).

É a primeira vitória de Pogi neste “monumento” depois de várias participações a fechar no top10. Agora já só lhe falta o Paris-Roubaix no currículo.

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